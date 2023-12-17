Türkiye'nin arazi örtüsü, yapay zeka ile taranacak Arazi örtüsünün mevcut durumunun belirlenmesi ve yıllar içindeki değişimlerin izlenebilmesi amacıyla yapay zeka destekli Ulusal Arazi Örtüsü Sınıflandırma ve İzleme Sistemi projesi geliştirildi.

AA & Ensonhaber

Günümüzde yapay zeka, artık doğanın korunması amacıyla da kullanılıyor. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yurt içindeki arazi yapısının daha iyi incelenmesi için UASİS'i geliştirdi.



Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, UASİS adlı yeni projeyi başlattı. Bu proje, erozyon, çölleşme, heyelan, sel, taşkın gibi doğal afetlerin yanı sıra karbon emisyon hesaplamaları, iklim değişikliği senaryoları, kentsel alanların izlenmesi gibi birçok alanda yüksek çözünürlüklü arazi örtüsü verilerine ihtiyaç duyuyor.

5 ana sınıfta toplam 79 alt arazi örtüsünü belirleyecek

UASİS, yerli ve milli bir yazılım sistemi. Ülkeye özgü 5 ana sınıfta toplam 79 alt arazi örtüsü sınıfını belirleyerek, yapay yüzeyler, tarım alanları, orman yarı doğal alanlar, sulak alanlar, su yolları ve su kütleleri gibi önemli kategorileri içermekte. Bu sayede, arazi örtüsünün mevcut durumu ve zaman içinde meydana gelen değişimler etkili bir şekilde izlenebilecek.

Bu sınıflandırmaların 32'si otomatik, 47'si ise yardımcı verilerle üretilecek. Sistemin sağladığı arazi örtüsü haritası, 0,25 hektardan büyük tüm alanları sınıflandırabilecek.

Birçok veri yıllık üretilecek

Geliştirilen sistemle ilgili kurumlardan temin edilen veriler ve uydu görüntüleri kullanılarak arazi örtüsü verisi, ağaç kapalılık, yüzey geçirimsizlik, arazi örtüsü değişimi gibi veriler yıllık olarak üretilecek. Ayrıca uluslararası alanlarda arazi örtüsü verisine ihtiyaç duyulması halinde UASİS kullanılarak daha az maliyetle raporlamalar yapılabilecek.

"İklim değişikliğiyle mücadelede katkı sağlayacak"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

Ülkemizdeki arazi yapısı örtüsünün tam anlamıyla tespitini sağlayacak UASİS; yıllar içinde meydana gelen değişiklikleri tespit ederek erozyon, çölleşme, sel, iklim değişikliğiyle mücadelede katkı verecek.

ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki'nin paylaşımına eklediği videoda, projeyle ilgili değerlendirmelerine yer verilen Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Nurettin Taş ise projenin ülkedeki arazi örtüsü yapılarını tamamıyla ortaya koymayı amaçladığını anlattı.

Genel Müdür Taş, şunları söyledi: