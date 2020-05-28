Türkiye'nin doğusunda yaşanan olay tipik bir gök taşı

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünsalan, dün Türkiye'nin doğu bölgesinde yaşanan görüntünün tipik bir gök taşı olduğunu olduğunu açıkladı.

Dün akşam 20.30 sularında, Doğu Karadeniz illerinde ilginç bir hava olayı gözlemlendi.

Başta Rize, Trabzon ve Artvin illerinde olmak üzere birçok vatandaş, gökyüzünde süzülen dev bir ışık parlaması gördü.

Ardından ışık ani bir gürültüyle ortadan kaybolurken, arkasında yoğun bir duman bıraktı.

Hava olayına yakından şahit olanlar, bu durumu gök taşı düşmesi olarak yorumlamıştı.

"TİPİK BİR GÖK TAŞI"

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünsalan, dün Türkiye'nin doğu bölgesinde yaşanan görüntünün tipik bir gök taşı olduğunu belirterek, "Erzurum'dan Artvin'e doğru gittiği görülüyor. Artvin tarafından da yüksek ihtimalle Soçi tarafına ya da Gürcistan tarafına doğru düşüyor." dedi.

Türkiye Meteor Takip Sistemleri Projesi Yürütücüsü de olan Doç. Dr. Ünsalan, konuyu yakından takip ettiklerini ve görgü tanıklarıyla da görüşerek değerlendirme yaptıklarını belirtti.

Korkulacak bir şeyin olmadığını belirten Ozan Ünsalan, şu açıklamalarda bulundu:

"Tipik bir meteor olayı. Erzurum'a yakın bir yerden bahsediyoruz. Bir tepede büyük bir parlama görüyorlar. Erzurum'dan Artvin'e doğru gittiği görülüyor, Artvin tarafından da yüksek ihtimalle Soçi tarafına ya da Gürcistan tarafına doğru düşüyor.

İlk belirlemelerimize göre denize de düşmüş olabilir diye düşünüyoruz. Arkasından da 2-3 dakika içinde de patlama sesi geliyor o da tipiktir.

"KÜÇÜK DEPREMLERİ TETİKLEYEBİLİYOR"

Hatta görgü tanıklarına sordum 'Ufak bir yer sarsıntısı oldu mu?' diye. Çünkü bu yer sarsıntısı da normaldir, beklenen bir şey ama meteorun şiddetine büyüklüğüne göre ve yapısına göre de değişiyor. Küçük bir depremi tetikleyebiliyor. Olay bu şekilde gelişiyor."

Ünsalan, NASA ile temas halinde olduklarını ve ellerindeki video görüntülerini değerlendirdiklerini ifade etti.



