Türkiye’nin favori yapay zekaları açıklandı: İşte zirvedeki yapay zeka

Dünya genelinde hızla yayılan yapay zeka tabanlı sohbet robotları, Türkiye’de de kullanıcı alışkanlıklarını değiştirmeye başladı.

Teknoloji meraklıları ve günlük yaşamda kolaylık arayan kullanıcılar, çeşitli platformları deneyimleyerek tercihlerini şekillendiriyor.

Yayınlanan en güncel veriler, Türkiye’de hangi yapay zeka sohbet robotlarının daha çok tercih edildiğini ortaya koyuyor.

Araştırmalar, kullanıcıların kullanım alışkanlıkları ve platformların popülerlik sıralamasını gözler önüne seriyor.

CHATGPT ZİRVEDE

Statcounter’ın Ağustos 2025 verilerine göre, Türkiye’de yapay zeka pazarında açık ara lider ChatGPT oldu. Kullanıcıların neredeyse tamamına yakınını elinde bulunduran ChatGPT, %94,48’lik kullanım oranı ile rakiplerine büyük fark attı.

Listenin ikinci sırasında yer alan Microsoft Copilot, yalnızca %2,15’lik bir paya sahip. Onu %1,65 ile Google Gemini takip ederken, Perplexity (%1,08), Claude (%0,45) ve DeepSeek (%0,19) gibi diğer yapay zeka çözümleri pazarın küçük bir bölümünü temsil ediyor.

Türkiye’de yapay zeka pazarının Ağustos 2025 dağılımı şöyle: