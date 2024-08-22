Türkiye'nin iki ülkenin hava sahasına ihracatı ABD basınında gündem oldu Türkiye'nin Malezya ve Endonezya'ya insansız hava araçları (İHA) ve füze ihracatındaki başarısı, ABD basınında geniş yankı uyandırdı.

Haber Merkezi

Türkiye'nin savunma sanayindeki başarıları, global piyasada dikkat çekici bir ivme kazanıyor.

Yerli üretim savunma sistemlerinin geliştirilmesiyle büyük bir sıçrama yaşayan Türkiye, hem askeri hem de sivil alanda yenilikçi çözümler sunarak global savunma pazarında önemli bir oyuncu haline geldi.

FORBES, TÜRKİYE'NİN BAŞARISINI GÜNDEME ALDI

ABD merkezli Forbes dergisi de, Türkiye'nin Endonezya ve Malezya'ya yaptığı Bayraktar TB2 ve Kara Atmaca gibi füze ihracatını yakından takip ediyor.

Forbes, Türkiye'nin bu iki ülkeye kısa sürede önemli miktarda savunma ürünü teslim ettiğini ve savunma ilişkilerinin hızla güçlendiğini vurguladı.

Forbes'in raporuna göre, Endonezya ve Malezya, Türkiye'den çeşit çeşit teknoloji satın alıyor. İki ülke, sadece iki yıl içinde Türkiye'nin yerli silah sistemlerinin büyük alıcıları haline geldi. Gelişmiş insansız hava araçlarından gemi savar füzelerine, hatta savaş gemilerine kadar birçok sipariş verdiler.

"TÜRKİYE VE ENDONEZYA ARASINDAKİ SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENİYOR"

Analizinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklamalarına yer veren Forbes, Endonezya'nın 17 Ağustos'taki 79. Bağımsızlık Günü'nü kutlarken, Bakan Güleri'n "Silahlı kuvvetlerimiz tarafından icra edilen ortak eğitim ve tatbikatların sayısının artırılmasını temenni ediyoruz. Ana hedefimiz, her alanda dostluğumuzu ve iş birliğimizi çok daha güçlü bir seviyeye çıkarmaktır." dediğini hatırlattı.

Makalenin devamında Endonezya Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Hadi Tjahjanto'nun 1 Temmuz'da Ankara'da Türk Hava Kuvvetleri komutanıyla bir araya gelerek hava savunmalarını güçlendirme konusunda iş birliğini ve diğer konuları görüştüğü aktarıldı.

Makalede, Endonezyalı yetkilinin, önceki günlerde Türkiye'nin yaygın olarak ihraç ettiği Bayraktar TB2'nin üreticisi BAYKAR Teknoloji'ye ait tesisleri ziyaret etti ve şirketin gelişmiş AKINCI insansız savaş hava aracının uçuş gösterisini izlediği bildirildi.

SON 2 YILA DİKKAT ÇEKİLDİ

Forbes, Türkiye ve Endonezya arasındaki savunma ilişkilerinin son iki yılda yapılan birkaç siparişle hızla geliştiğine vurgu yaptı.

Habere göre, Endonezya Donanması, Haziran ayında duyurulan bir proje kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen İHA'ları ve BAYKAR'ın geliştirdiği Bayraktar Akıncı ve Anka İHA'larını satın almak istiyor.

Ayrıca, BAYKAR ve TUSAŞ’ın Endonezya'nın Dirgantara Endonezya havacılık firmasıyla işbirliği yapmaya hazırlandığı bildirildi.

Forbes'in analizinin devamında şu ifadeler kullanıldı;

"Cakarta, 2023 yılında TAI ile imzalanan 300 milyon dolarlık anlaşma kapsamında ordusu, hava kuvvetleri ve donanması için 12 adet Anka İHA sipariş etti ve teslimatın 2025 Kasım ayından önce gerçekleşmesini bekliyor. Endonezya, Türk sistemlerini geniş deniz sınırlarını gözetlemek ve savunmak için uygun görüyor. Örneğin, ülkenin savunma bakanlığı Haziran ayında, bu savaş gemileri için farklı tedarikçilerden silah ithal etme planını revize ederek, yaklaşan Red White firkateynlerini Türk füzeleriyle donatmayı önerdi.

"ENDONEZYA, TÜRK ATMACA GEMİ KARŞITI FÜZESİNİN İLK İHRACAT MÜŞTERİSİ OLDU"

Endonezya'nın 45 adet yerli olarak geliştirilen Türk Atmaca gemi karşıtı güdümlü füze satın almaya karar vermesinin ardından bu hamle geldi ve Cakarta, bu Türk yüzeyden yüzeye füzesinin ilk ihracat müşterisi oldu. Türkiye, Amerikan yapımı AGM-84 Harpoons'un yerine Atmaca'yı inşa ediyor.



Füzenin kara tabanlı versiyonu olan Kara Atmaca, Pazar günü en uzun menzilli uçuş testini tamamlayarak yüzen bir hedefi "tam isabet" ile vurdu. Bu füzenin 173 mil menzili olduğu ve deniz versiyonundan biraz daha ağır bir harp başlığına sahip olduğu iddia ediliyor.



Atmaca, Türkiye'nin geliştirdiği tek füze değil Endonezya, satın alan ilk ülke oldu. Türkiye'nin füze üreticisi Roketsan, Kasım 2022'de Endonezya ile Türkiye'nin Bora-1 SRBM'sinin ihracat versiyonu olan Khan kısa menzilli balistik füzesini tedarik etmek için bir sözleşme imzaladı ve bu, Cakarta'yı Türk SRBM'sinin ilk yabancı operatörü yapacak.

"KATMANLI HAVA SAVUNMA SİSTEMİ İÇİN YENİ SÖZLEŞME İMZALANDI"

Endonezya, Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi geliştirmesi için başka bir sözleşmeyle birlikte bu sözleşmeyi imzaladı. Bu son sözleşme hakkında kamuoyuna açık daha az ayrıntı var. Yukarıda bahsedilen Endonezya Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanı arasındaki 1 Temmuz toplantısı büyük ihtimalle bu sözleşmenin ilerlemesiyle ilgili tartışmaları içeriyordu. Bu arada, Türkiye, Ağustos ayının başlarında, esas olarak, tamamen olmasa da, yerli yüzeyden havaya füzelerden oluşacak olan Steel Dome entegre çok katmanlı ulusal hava savunma sistemini duyurdu."

Forbes, Türkiye'nin Endonezya'nın batı komşusu Malezya ile de bazı önemli savunma sözleşmeleri imzaladığını hatırlattı.

TÜRKİYE VE MALEZYADAN SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ

Analiz ayrıca şöyle devam etti:

"Savunma Bakanı Guler Pazartesi günü Malezya'yı ziyaret etti ve Malezyalı mevkidaşı ve ülkenin başbakanıyla bir araya geldi. İkili savunma iş birliğini görüştü.



Malezya, Haziran ayında Türkiye'de Kraliyet Malezya Donanması için üç kıyı görev gemisi inşa etmek üzere bir sözleşme imzaladı. Defense News'e göre sözleşme, "Malezya'nın savunma ekipmanı tedarik etmek için hükümetler arası bir anlaşma imzaladığı ilk sefer" anlamına geliyor.



Türkiye, savaş gemilerini bu yıl inşa etmeye başlamayı ve dört yıldan kısa bir sürede teslim etmeyi umuyor. Gemiler, Türk sensörleri ve Atmaca füzeleriyle donatılacak.



Malezyalı Dayatech Merin şirketi de Mayıs ayında Kuala Lumpur'da düzenlenen DSA 2024 savunma fuarında, Malezya donanmasının korvetleri ve füze botları için Türk Kuzgun gemisavar füzeleri satın almayı teklif etmişti.



Malezya, Mayıs 2023'te TAI ile hava kuvvetleri ve polis operasyonlarını desteklemek için 91,6 milyon dolar değerindeki bir sözleşmenin parçası olarak üç Anka insansız hava aracı için bir sözleşme imzaladığını duyurdu. DSA 2024'teki Malezya hava kuvvetlerinin bir temsilcisi, Naval News'e insansız hava araçlarının üretimi ve Malezyalı personelin bunları çalıştırma eğitiminin bir yıl sonra bile hala programda olduğunu söyledi."

Forbes analizin sonunda, çok sayıda projenin devam ettiği göz önüne alındığında, bu on yılın sonunda Endonezya ve Malezya silahlı kuvvetlerinin, kendi hava sahalarını ve karasularını gözetlemek ve savunmak için çeşitli Türk yapımı sistemleri konuşlandıracağının açık olduğunu bildirdi.