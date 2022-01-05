Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, 13 Ocak'ta fırlatılacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu Grizu-263 uzay takımı, geliştirdikleri 5 santimetrelik cep uyduyu 13 Ocak'ta SpaceX'in Falcon 9 roketiyle uzaya gönderecek.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu Grizu-263 uzay takımı, NASA tarafından desteklenen Cansat Competition yarışmalarında aldığı derecelerle daha önce haberlerimize konu olmuştu.

Grizu-263 uzay takımı, 5 santimetre çapındaki cep uyduyla dünyadaki görüntüleri otonom bir şekilde aktarmayı hedefliyor.

13 OCAK'TA FIRLATILACAK

Daha önce ABD'de düzenlenen "CanSat Competition" Model Uydu Yarışması'nda iki kez dünya ikinciliği, Türksat Model Uydu Yarışması'nda birincilik elde eden Grizu-263 Uzay Takımı, Türkiye'nin ilk cep uydusunun fırlatılması için artık gün sayıyor.

Türkiye'nin ilk cep uydusu olacak Grizu-263A, 13 Ocak 2022 TSİ 18:25'de Cape Canaveral / ABD'den SpaceX Falcon 9 roketi ile uzaya gönderilecek.

Zonguldak'ta 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin isimlerini de taşıyacak uydunun, 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanıyor.

