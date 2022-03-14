Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, 2 ayda 5 bin 500 veri aktardı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu Grizu-263 uzay takımının geliştirdiği 5 santimetrelik cep uydu, 2 ayda 5 bin 500'den fazla veri toplamayı başardı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu Grizu-263 uzay takımı tarafından tasarlanan Grizu-263A, geçtiğimiz günlerde uzaya gönderilmişti.

Türkiye'nin ilk cep uydusu olan Grizu-263A, 13 Ocak 2022 TSİ 18.25'de Cape Canaveral / ABD'den SpaceX Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatılmış ve yörüngesine yerleşmişti.

Uydudan gelen sinyaller, üniversitede kurulan yer izleme istasyonunda ses dosyası olarak kaydediliyor, daha sonra bu ses dosyası sayısal formata dönüştürülerek anlamlı veriler elde edilmeye çalışılıyor.

Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A fırlatıldı VİDEO

5 BİN 500'DEN FAZLA VERİ ALINDI

Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, yer istasyonuyla çift yönlü haberleşmenin test edilebilmesi için tele komut ile bazı temel işlevleri yerine getirebilme özelliği taşıyor.

Uydunun, uzaya fırlatılmasının ardından geçen 2 ayın ardından veri alışverişi kesintisiz devam ediyor. İki ayda 5 bin 500'ün üzerinde veri aktarımı yapan uydu, bu verileri Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde kurulan kendi yer istasyonuna aktarıyor.

5x5x5 santimetre boyutlarındaki "Türkiye'nin ilk pocketqube uydusunun" yaklaşık 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanıyor.

Takım üyesi ve BEÜ yer izleme istasyonu sorumlusu Mahmut Eğriöz, verileri sağlıklı şekilde almanın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Asıl amacımız bu uyduyu çalıştırmaktı. Bugüne kadar gönderilen pocketqube uydularından 10 tane gönderiliyorsa 9'u çalışmıyordu.

Aldığımız verilerle tasarladığımız pasif manyetik kontrol kartımızın sağlıklı çalıştığını gördük. Uydunun uzun süre çalışacağını biliyorduk ve buna inanıyorduk.

Ülkemizden daha önce bu boyutta uydu gönderilmemişti. O nedenle insanın aklına soru işareti geliyordu ama biz yine çalışacağından emindik." ifadelerini kullandı.

Cep uydusuna çok emek verdiklerini ve çok test yaptıklarını anlatan Eğriöz, "Uydunun uzaya fırlatıldığı andan itibaren 5 bin 500 veri aldık. Bundan sonra da uydu bizlere telemetri verilerini göndermeye devam edecek. Uydu görevini başarıyla yapmaya devam ediyor." dedi.

Takım üyesi Nazım Yılmaz da uydudan aldıkları verileri çözümlediklerini dile getirerek, "Bu verilerin analizlerini yapıyoruz. Uydumuzun uzayda çalışabileceğini düşünüyorduk ve sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.