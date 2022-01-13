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- Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A fırlatıldı
Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A fırlatıldı
- AA
- 13.01.2022 - 18:30
- Güncelleme : 13.01.2022 - 18:50
Türkiye'nin uzaydaki uydu flosuna bir yenisi daha eklendi.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın, temel haberleşme olaylarının gerçekleştirilmesi amacıyla tasarladıkları Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, SpaceX roketiyle yola çıktı.
ABD'DEN FIRLATILDI
Zonguldak'ta 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin isimleriyle anılan uydu, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Cape Canaveral Fırlatma Üssü'nden uzay yolculuğuna başladı.
4 YIL 8 AY GÖREV YAPACAK
Yaklaşık 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanan 5x5x5 santimetre boyutlarındaki Türkiye'nin ilk "pocketqube uydusu" için 25 bin avro fırlatma maliyeti bulunuyor.
Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A fırlatıldı VİDEO