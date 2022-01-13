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    Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A fırlatıldı

    Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A SpaceX roketiyle yola çıktı.
    • AA
    • 13.01.2022 - 18:30
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 18:50
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    Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A fırlatıldı

    Türkiye'nin uzaydaki uydu flosuna bir yenisi daha eklendi.

    Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın, temel haberleşme olaylarının gerçekleştirilmesi amacıyla tasarladıkları Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, SpaceX roketiyle yola çıktı.

    ABD'DEN FIRLATILDI

    Zonguldak'ta 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin isimleriyle anılan uydu, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Cape Canaveral Fırlatma Üssü'nden uzay yolculuğuna başladı.

    4 YIL 8 AY GÖREV YAPACAK

    Yaklaşık 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanan 5x5x5 santimetre boyutlarındaki Türkiye'nin ilk "pocketqube uydusu" için 25 bin avro fırlatma maliyeti bulunuyor.

    Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A fırlatıldı VİDEO

    Türkiye nin ilk cep uydusu Grizu-263A fırlatıldı #1

    Türkiye nin ilk cep uydusu Grizu-263A fırlatıldı #2

    Türkiye nin ilk cep uydusu Grizu-263A fırlatıldı #3


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