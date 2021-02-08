Euro
8.5562
0.54%
Dolar
7.0908
0.49%
Altın
418.42
1.82%
Borsa
1.536
0.58%
Bitcoin
305.995
13.53%
EXEN Coin
15.16
-1.43%
18ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 18 C

    Türkiye'nin Milli Uzay Programı yarın akşam açıklanacak

    Türkiye'nin uzay alanındaki hedef ve projelerinin açıklanacağı Milli Uzay Programı'nın tanıtımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın gerçekleştirilecek.
    • AA & Ensonhaber
    • 08.02.2021 - 16:49
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 16:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye'nin Milli Uzay Programı yarın akşam açıklanacak

    Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2018 yılının Aralık ayında resmen hayata geçmişti.

    Yönetim Kurulu ve Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım öncülüğünde uluslararası çeşitli etkinliklere katılan TUA, uzay alanındaki hedef ve projelerini yarın açıklayacak.

    TANITIM YARIN AKŞAM

    Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın tanıtımı, Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yarın saat 19.00'da yapılacak.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde, ülkenin uzay alanındaki hedef ve projelerinin açıklanacağı Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan Milli Uzay Programı'nın tanıtım toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

    Türkiye Uzay Ajansı lansmanı sonrasında ülkemizin söz konusu alanda büyük adımlar atması bekleniyor.

    tua

     

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir