Türkiye'nin Milli Uzay Programı yarın akşam açıklanacak

Türkiye'nin uzay alanındaki hedef ve projelerinin açıklanacağı Milli Uzay Programı'nın tanıtımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın gerçekleştirilecek.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2018 yılının Aralık ayında resmen hayata geçmişti.

Yönetim Kurulu ve Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım öncülüğünde uluslararası çeşitli etkinliklere katılan TUA, uzay alanındaki hedef ve projelerini yarın açıklayacak.

TANITIM YARIN AKŞAM

Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın tanıtımı, Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yarın saat 19.00'da yapılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde, ülkenin uzay alanındaki hedef ve projelerinin açıklanacağı Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan Milli Uzay Programı'nın tanıtım toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Türkiye Uzay Ajansı lansmanı sonrasında ülkemizin söz konusu alanda büyük adımlar atması bekleniyor.