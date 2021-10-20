Türkiye'nin oyun sektörü 238 milyon dolar yatırım aldı

StartupCentrum'un verilerine göre, Türkiye'de oyun sektörü toplamda 238 milyon dolar yatırım almayı başardı.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan karantina önlemleri ve evden çalışma uygulamaları, oyun oynayan kişilerin sayısını oldukça artırdı.

Statista verilerine göre, dünya çapında oyun oynayanların sayısı 3 milyarı aştı. 2021'de Asya'da yaklaşık 1,48 milyar kişi video oyun oynadı. Bu sayı Asya'yı dünyanın en büyük oyun pazarı haline getirdi.

Yıllardır hızlı bir şekilde büyüyen oyun sektörü, ülkemizde de oldukça büyük başarılara imza attı.

StartupCentrum'un verilerine göre, 2021'in üçüncü çeyreğinde Türkiye'deki girişimlere 109 milyon dolar yatırım yapıldı.

TOPLAM YATIRIM 238 MİLYON DOLAR

Bu yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleşen 80 yatırım ile yılın ilk dokuz ayında toplam yatırım alan girişim sayısı 220’ye yükseldi ve yatırım müktarı 238 milyon dolara çıktı.

2021’in üçüncü çeyreğinde yatırım sayısı artış oranı ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 12,7 olarak açıklandı.