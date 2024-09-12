Türkiye'nin siber ordusu görevde: 104 binden fazla zararlı bağlantı engellendi Türkiye'de geçen yıl sonu itibarıyla Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) koordinasyonunda sektörel ve kurumsal SOME tarafından 104 binden fazla zararlı bağlantı tespit edildi.

AA & Ensonhaber

Koronavirüs nedeniyle internet kullanımının oldukça artması, siber saldırganları da harekete geçirdi. Özellikle 2020 yılında yapılan siber saldırı sayılarında rekor artışlar yaşanmıştı.

Pandemi döneminde artışa geçen siber saldırılar, günümüzde de yoğun bir şekilde devam ediyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 2023 Yılı Faaliyet Raporu'ndan yapılan derlemeye göre, kurum bünyesinde faaliyet gösteren USOM, ülke genelinde siber güvenliği sağlamak amacıyla çalışıyor.

Kritik sektörler ile kurumlar bünyesinde SOME'ler kurularak teknik seviyede ulusal siber güvenliğe ilişkin organizasyonun şekillenmesi sağlandı.

SİBER ORDU GÖREVDE

Geçen yıl sonu itibarıyla USOM koordinasyonunda görev yapan 14 sektörel SOME ve 2 bin 205 kurumsal SOME ile buralarda görev yapan 7 bin 465 siber güvenlik uzmanı, Türkiye'nin siber sahasının korunmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Bu çalışmalarla ülkedeki kritik kurum ve kuruluşların tehditler ve zafiyetlere karşı uyarılarak ilgililerce gerekli önlemlerin alınması amaçlandı.

104 BİNDEN FAZLA BAĞLANTI ENGELLENDİ

USOM çalışmaları kapsamında, 2023'te toplam 104 binden fazla zararlı bağlantı tespit edilerek, kontrolleri yapıldı.

Bu bağlantıların altyapı seviyesinde erişimi engellendi. Bu sayede ülke genelinde internet kullanıcıları ve sistemlerine yapılabilecek saldırıların önlenmesi sağlandı.

Geçen yıl USOM tarafından 16 binden fazla siber güvenlik bildirimi ilgili kurum ve kuruluşlara bildirildi. Zafiyeti tespit edilen cihaz ve sistemlere ilişkin gerekli tedbirlerin alınması sağlandı.

USOM tarafından çeşitli ağ cihazı, internet uygulaması, firmware yazılımlarında zafiyetler tespit edilerek, belgelendi.

Toplamda 205 zafiyetle ilgili 128 üretici bilgilendirildi. Bilgilendirme neticesinde birçok firma ve vatandaş tarafından kullanılan ağ ürünlerinde güncelleme yapıldı.