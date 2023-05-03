Türkiye'nin uzay yolcularının eğitim süreci ABD'de başladı Türkiye Uzay Ajansı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için eğitim sürecinin ABD'de başladığını duyurdu.

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Geçtiğimiz günlerde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzay yolcularını kamuoyuyla paylaşmıştı.

Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever, Türkiye'deki eğitimlerin ardından şimdi de ABD'de zorlu bir eğitim sürecinden geçecek.

Eğitimler başladı

Türkiye Uzay Ajansı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için eğitim sürecinin ABD'de başladığını duyurdu.

Yapılan paylaşımda eğitimden fotoğraflar yayınlandı ve şu ifadeler kullanıldı: