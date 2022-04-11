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    Türkmenistan'daki 'cehennem kapısı' kapatılıyor

    Türkmenistan’da yaklaşık 50 yıldır yanan Derveze gaz krateri, doğalgaz kaybına ve çevre kirliğine neden olduğu için kapatılacak.
    • 11.04.2022 - 10:27
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 10:50
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    Türkmenistan'daki 'cehennem kapısı' kapatılıyor

    Türkmenistan'da "Cehennem kapısı" olarak da bilinen Derveze gaz krateri, başkent Aşkabat’a 270 kilometre uzaklıktaki Karakum Çölü'nün merkezinde yer alıyor.

    Söz konusu krater, 1970’li yıllarda Sovyetler Birliği döneminde yapılan kazı çalışmaları sırasında oluştu.

    Toprak çökmesi sonucunda oluşan kraterden çıkan gaz, çevreye ve yaşam alanına zarar verdiği için yakıldı.

    50 yıldır sürekli yanıyor

    60 metre genişliğe ve 20 metre derinliğe sahip krater, içinden çıkan doğalgaz nedeniyle yaklaşık 50 yıldır yanmaya devam ediyor.

    Türkmenistan daki cehennem kapısı kapatılıyor #1

    Kapatılması gündemde

    AA'nın haberine göre, Aşkabat’ta düzenlenen “Türkmenistan’ın petrol ve doğal gazı” başlıklı uluslararası yatırım forumunda, Derveze gaz kraterinin kapatılması gündeme getirildi.

    Türkmenistan Doğalgaz Araştırma Enstitüsü Direktörü Bayrammyrat Pirniyazov, kraterin Türkmen bilim insanları tarafından incelendiğini ifade etti.

    Çevreye zarar veriyor

    Derveze bölgesinde çok miktarda doğalgazın yandığını, bunun çevreye de zarar verdiğini ve bu nedenle kapatılacağını belirten Pirniyazov, "Türkmen bilim insanları, çukura eğimli kuyu açmayı önerdiler. Bu kuyudan gazın çıkarılması, atmosfere kontrolsüz gaz emisyonlarının azaltılması ve sızıntı akışlarının kontrolünün sağlanması öngörülüyor." dedi.

    Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso, atmosfere yayılan zararlı emisyonların azaltılmasında Türkmenistan ile iş birliği yapmaya ve Derveze bölgesinde bulunan kraterdeki doğalgaz sızıntısını durdurmaya yardım etmeye hazır olduklarını belirtti.

    dervaza

    dervaza

    dervaza

    dervaza


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