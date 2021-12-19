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    Türksat 5B uydusu, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatıldı

    Türksat 5B uydusu, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatıldı

    Uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin aktif uydu sayısı, Türksat 5B'nin de fırlatılmasıyla 6'ya yükseldi.
    • AA & Ensonhaber
    • 19.12.2021 - 07:00
    • Güncelleme : 19.12.2021 - 07:12
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    Türkiye, uzay alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Türksat 5B uydusu  ABD'de bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Space X Falcon 9 roketiyle birlikte Türkiye saatiyle 06:58'de fırlatıldı.

    VERİ İLETİŞİM KAPASİTESİ 15 KAT ARTACAK

    Böylelikle Türkiye'nin uzayda aktif uydu sayısı 6'ya yükseldi.

    Türksat 5B'nin devreye alınmasıyla, Türkiye’nin veri iletişim kapasitesi 15 kat artacak. Kapsama alanındaki her yere internet erişimi sağlayacak

    Türksat 5B uydusu, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatıldı #1

    ORTADOĞU VE AFRİKA'YI KAPSAYACAK

    Türksat 5B uydusu; Ortadoğu’nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkeleri içeren geniş bir kapsama alanında hizmet verecek.

    Türksat 5B uydusu, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatıldı #2

    TURKSAT 5B'NİN ÖMRÜ 35 YIL

    Geniş bant veri kapasitesiyle büyük bir nüfusa ticari servis hizmeti sunacak.

    Uydunun devreye alınmasıyla Türksat'ın haberleşme uydularının sayısı beşe çıkacak. Türksat 5B'nin ömrü 35 yıl olacak.

    Türksat 5B uydusu, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatıldı #3

    TURKSAT 6A, 2023'TE UZAYDA

    Yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın da üretim ve entegrasyon faaliyetleri devam ediyor.

    Türksat 6A tamamlandığında Türkiye, dünyada kendi haberleşme uydusunu üretebilen 10 ülke arasına girecek.

    Uydunun, 2023 yılında uzaya gönderilmesi hedefleniyor.

    Türksat 5B uydusu, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatıldı #4

    Türksat 5B uydusu, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatıldı #5

    Türksat 5B uydusu, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatıldı #6

    Türksat 5B uydusu, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatıldı #7

    Türksat 5B uydusu, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatıldı #8

    Türksat 5B uydusu, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatıldı #9

    Türksat 5B uydusu, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatıldı #10

    Türksat 5B uydusu, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatıldı #11

    Türksat 5B uydusu, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatıldı #12

    Türksat 5B uydusu, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatıldı #13

    Türksat 5B uydusu, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatıldı #14

    Türksat 5B uydusu, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatıldı #15

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