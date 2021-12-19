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Türksat 5B uydusu, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatıldı

Türksat 5B uydusu, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatıldı

Uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin aktif uydu sayısı, Türksat 5B'nin de fırlatılmasıyla 6'ya yükseldi.