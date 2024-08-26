Türksat 6A'nın elektrikli itki motoru testi geçti TÜBİTAK UZAY tarafından, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A için geliştirilen "elektrikli itki motoru" başarıyla ateşlenerek yer sabit yörüngede "uzay tarihçesi" kazandı.

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AA & Ensonhaber

TÜBİTAK, Türksat 6A projesiyle ilgili son gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Yapılan açıklamada, TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen HALE 1500 elektrikli itki motorunun 7 dakika boyunca başarıyla ateşlendiği belirtildi. Bu başarı sayesinde, tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen motorun, 35.786 kilometre irtifadaki yer sabit yörüngede uzay tarihçesi elde ettiği vurgulandı.

"UYDUMUZUN GÖREV ÖMRÜNÜ ARTIRACAĞIZ"

Paylaşımda, uydunun manevra çalışmalarına ilişkin de bilgi verilerek, şunlar kaydedildi:

Türksat 6A'nın yörünge testlerine devam ederken, bir yandan da Dünya, Güneş ve Ay kaynaklı bozucu etkenlere karşın uydumuzu yörüngesinde tutabilmek ve diğer uydularla güvenli mesafeyi koruyabilmek için periyodik mevzi koruma manevraları gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunun için uydumuzu boylamında tutmak ve yörünge daireselliğini koruyabilmek için yerleştirdiğimiz 2 yerli elektrikli itki motorunu kullanacağız. Daha önce İMECE uydumuzda da HALE 300 versiyonunu başarıyla kullandığımız elektrikli itki motorumuz sayesinde artık daha az yakıtla manevra gerçekleştirebilecek ve uydumuzun görev ömrünü artırma imkanına sahip olacağız. Milli uzay yolculuğumuzda gerçekleştirdiğimiz bu adım, ülkemizin bağımsız teknolojik gücünün ve azimli mühendislerimizin eseri. Ekiplerimizle gurur duyuyoruz.

HALL ETKİLİ İTKİ MOTORUNUN ÖZELLİKLERİ

Hall Etkili İtki Motorları (HALE), uydular ve uzay araçlarında kullanılan, Elektrikli İtki Motorları sınıfında yer alan yüksek güvenilirliğe sahip motorlardır. Bu motorlar, uydularda yörünge yükseltme, yörünge koruma, faz koruma ve yörünge sonlandırma manevralarını yapmak amacı ile kullanılmaktadır.

1.500 W a kadar nominal güç

Asgari 70 mN itki

Asgari 1.500 saniye özgül itki

Asgari % 45 verim

Azami 35 derece kuyruk gazı açısı (toplam azami 70 derece)

250-300 V anot gerilimi

3-5,5 A anot akımı

4,5 kg kütle

Yakıt olarak Xenon, Kripton ve Argon gazları ile çalışabilmektedir.