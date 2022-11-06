Türksat Model Uydu Yarışması için son başvuru 20 Kasım

TEKNOFEST bünyesinde bu yıl 8'incisi düzenlenecek "Türksat Model Uydu Yarışması" için başvuru süreci 20 Kasım'da sona eriyor

TEKNOFEST bünyesinde bu yıl 8'incisi düzenlenecek "Türksat Model Uydu Yarışması" için başvuru süreci yakında sona erecek.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarışma, uçuş etabının da aralarında yer aldığı 6 farklı aşamadan oluşacak.

Dereceye girenlere büyük ödüller

AA'nın haberine göre, uçuş etabının Nisan 2023'te Aksaray Hisar Atış Alanı'nda düzenlenmesi planlanan yarışmada; birinci olan takıma 100 bin lira, ikinci olan takıma 80 bin lira, üçüncü olan takıma 60 bin lira ödül verilecek.

Son başvuru 20 Kasım

TEKNOFEST bünyesinde bu yıl 8'incisi düzenlenecek "Türksat Model Uydu Yarışması" için başvuru süreci 20 Kasım'da sona eriyor