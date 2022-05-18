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    Türksat, yerli ürünleri ve Türksat 5B ile CABSAT’a katıldı

    Türksat, 17-19 Mayıs tarihlerinde Dubai’de gerçekleştirilen Orta Doğu’nun en büyük yayıncılık fuarı ’CABSAT 2022’de yerini aldı.
    • 18.05.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 11:31
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    Türksat, yerli ürünleri ve Türksat 5B ile CABSAT’a katıldı

    Orta Doğu, Afrika ve Kuzey Afrika bölge ülkelerinin hedeflendiği CABSAT’ta, 120 ülkeden 300’e yakın şirket ve 10 binin üzerinde katılımcı yerini aldı.

    Orta Doğu’nun en büyük yayıncılık fuarı ’CABSAT 2022, 17-19 Mayıs tarihlerinde Dubai’de gerçekleştiriyor.

    Türksat da yerini aldı

    İHA'nın aktardığına göre Türksat AŞ, CABSAT 2022’ye 5’inci nesil uydusu Türksat-5B’nin yanı sıra, milli ve yerli uydu anten ailesi PeycON ile katıldı.

    Türksat, CABSAT 2022’de Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) pazarına yönelik bir dizi anlaşma yaparak ihracatını da önemli miktarda artırmayı planlıyor.

    Türksat, yerli ürünleri ve Türksat 5B ile CABSAT’a katıldı #1

    Türksat, geçen yıl hizmete giren Türksat-5A uydusunun yanı sıra bu yıl yaz aylarında devreye alınacak Türksat -5B uydusu ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde (MENA) alanını ve uzay segmenti hizmetlerini genişleterek 350 milyonluk pazara yeni bir kapı açtı.

    Yeni uydularından güç alan Türksat, bölge ülkelerindeki yayıncılar ve data hizmet sağlayıcıları ile CABSAT 2022 fuarında yeni iş anlaşmaları gerçekleştirecek.

    Fuar süresince Türksat’ın yerli ve milli PeycON ailesi antenlerinden HidrON, TerrON, MicrON ve AerON da MENA pazarına tanıtılırken uydu haberleşmesi alanında yürütülen faaliyetlere yönelik tanıtım da yapıldı.

    Türksat AŞ, CABSAT 2022’de yapacağı anlaşmalar ile Türkiye’nin Orta Doğu’ya yönelik ihracat payını da artırmayı planlıyor


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