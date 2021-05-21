Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), tam statik teste tabi tuttuğu GÖKBEY helikopteri ile Türkiye'de bir ilke imza atacak.

Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), GÖKBEY'in tam boy statik testini gerçekleştirecek.

Uçuş faaliyetlerine geçmeden önce kritik parçaların test edilmesini sağlayan "tam boy statik test (Full scale static-FSST), oldukça önemli bir aşama.

ŞİRKETİN EN BÜYÜK TESTİ

Şirket, tam statik teste tabi tuttuğu GÖKBEY helikopteri ile hacimsel olarak bakıldığında; şirket tarihinin en büyük testini gerçekleştirmenin yanı sıra, Türkiye için de bir ilke imza atacak.

Tüm helikopter gövdesinin yüklenerek kritik parçaları test edilecek GÖKBEY'in tam boy statik testi 96 kontrol kanalıyla yapılırken, helikopter gövdesine 96 farklı nokta ve yönde yük verilecek.

32 farklı test senaryosu içeren tam boy statik testinde, yaklaşık 2 bin kanaldan sensör verisi toplanacak.

Toplanan veriler, gövde üzerindeki yapısal gerinme haritaları çıkartılarak analiz edilecek.

Testlerin sonunda ise helikopter gövdesinin yapısal dayanım limitleri ortaya çıkacak ve güvenli uçuş ile sertifikasyon süreçleri başlatılacak.

32 MÜHENDİS VE TEKNİSYEN VAR

GÖKBEY Projesi kapsamında gerçekleştirilecek testler, 2014 yılında 4 mühendis ile başlatılırken, 2021'de 8 katına çıkarak 32 mühendis ve teknisyene ulaştı.

Tesis, dünya standartlarında ekipman ve altyapıyla donatılarak, 3 bin 200 metrekare kapalı alana sahip ve tam kapasiteyle çalıştığında aynı anda 60 farklı istasyonda 60 farklı test gerçekleştirebiliyor.