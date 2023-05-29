TV alacaklara müjde! OLED ekranlar ucuzlayacak Gelen bilgilere göre, birinci sınıf panel teknolojisi olan OLED ekranların fiyatları önümüzdeki yıllarda düşüş gösterecek.

ensonhaber.com

OLED TV'ler, birçok kullanıcı tarafından övgüyle karşılanmıştı. Örneğin LG'nin C8 OLED TV'si 2018 yılının en iyi televizyonlarından biri seçildi.

Ancak son zamanlarda sadece LG OLED TV üretmeye odaklanırken, sahip olduğu yüksek fiyatlar, bu televizyonları birçok tüketiciden uzaklaştırdı. Daha sonra ise Samsung ve Sony gibi markalar OLED TV'lerle karşımıza çıktı.

OLED TV fiyatları düşecek

Display Supply Chain Consultants’ta (DSCC) bulunan piyasa analistleri tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, OLED TV panellerindeki artan verimlilik ile birlikte önümüzdeki aylarda üretim maliyetleri düşecek. Bu da TV fiyatlarına indirim olarak yansıyacak.

Rapora göre, 55 inç OLED panel başına üretim maliyetleri, bu yıl 2022'ye kıyasla yaklaşık yüzde 20 azalacak ve 2024'te de üretim maliyetlerinde benzer bir düşüş yaşanacak.

OLED nedir

OLED, organik ışık yayan diyot anlamına gelir. Basitçe söylemek gerekirse; OLED'ler, elektrikle beslendiklerinde ayrı olarak aydınlanabilen organik bileşiklerden üretilirler. Tek bir OLED, aslında ekrandaki tek bir pikselin boyutudur. Bu nedenle bu piksellerin TV ekranınızı doldurmaları için milyonlarca ışığın yanması ve kapanması gerekir.

Bu nedenle bir OLED TV'nin pikselleri kapatıldığında tamamen siyah renkte ve kapalı halde görünür. OLED TV'ler diğer teknolojilere göre daha ince yapılabilir ve hatta esnetilebilir.