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    Tweet düzenleme özelliği bazı ülkelerde yayınlandı

    Twitter, tweet paylaşıldıktan sonra düzenleme işleminin yapılabileceği özelliği bazı ülkelerde kullanıma sundu.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2022 - 14:56
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 15:54
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    Tweet düzenleme özelliği bazı ülkelerde yayınlandı

    Popüler sosyal medya sitesi Twitter ilk çıktığından beri kullanıcılar, atılan bir tweet'teki yazım hatalarını giderebilmek için tweet düzenleme özelliği istiyor, ancak bu özellik bir türlü gerçekleşmedi.

    Twitter, yıllardır en çok istenen özellik olan düzenleme özelliğini yavaş yavaş kullanıma sunmaya başladı.

    Bu özellik sayesinde kullanıcılar, artık hatalı gönderdikleri tweet'i tamamen silmek zorunda kalmayacak.

    Bazı ülkelerde yayınlandı

    Twitter Blue'nun resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşımda, tweet düzenleme özelliğinin kullanıma sunulduğu açıklandı.

    Özellik, şu anda sadece Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki Twitter Blue kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor.

    twitter

    Öte yandan, tweet düzenleme özelliği yalnızca Twitter'ın ücretli abonelik hizmeti olan Twitter Blue kullanıcılarına sunulacak.


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