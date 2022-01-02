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- Twitter ABD'li vekil Marjorie Greene'in hesabını koronavirüs dezenformasyonu nedeniyle askıya aldı
Twitter ABD'li vekil Marjorie Greene'in hesabını koronavirüs dezenformasyonu nedeniyle askıya aldı
Sosyal medya ağı Twitter, ABD'de Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Greene'nin kişisel hesabını, Kovid-19 hakkında çarpıtma yaptığı gerekçesiyle süresiz askıya aldığını duyurdu.
- AA
- 02.01.2022 - 22:55
Twitter'dan yapılan açıklamada, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene'nin "@mtgreenee" adlı kişisel hesabının, Kovid-19 hakkında sürekli yanlış bilgi paylaşımı yaptığı gerekçesiyle temelli askıya alındığı belirtildi.
RESMİ HESABINA ERİŞİM VAR
Georgia eyaletinden Cumhuriyetçi Milletvekili Greene'nin "@RepMTG" adlı resmi Twitter hesabına ise hala erişimi bulunuyor.
AŞI VE MASKE KARŞITLIĞI İLE ELEŞTİRİLDİ
Greene, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, sık sık Kovid-19 hakkında dezenformasyon yaymak, aşı ve maske karşıtı olmakla eleştiriliyordu.
Marjorie Taylor Greene'nin Twitter hesabı daha önce de sosyal medya platformunun politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle birkaç kez geçici olarak askıya alınmıştı.