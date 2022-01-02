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    Twitter ABD'li vekil Marjorie Greene'in hesabını koronavirüs dezenformasyonu nedeniyle askıya aldı

    Sosyal medya ağı Twitter, ABD'de Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Greene'nin kişisel hesabını, Kovid-19 hakkında çarpıtma yaptığı gerekçesiyle süresiz askıya aldığını duyurdu.
    • AA
    • 02.01.2022 - 22:55
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    Twitter ABD'li vekil Marjorie Greene'in hesabını koronavirüs dezenformasyonu nedeniyle askıya aldı

    Twitter'dan yapılan açıklamada, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene'nin "@mtgreenee" adlı kişisel hesabının, Kovid-19 hakkında sürekli yanlış bilgi paylaşımı yaptığı gerekçesiyle temelli askıya alındığı belirtildi.

    RESMİ HESABINA ERİŞİM VAR

    Georgia eyaletinden Cumhuriyetçi Milletvekili Greene'nin "@RepMTG" adlı resmi Twitter hesabına ise hala erişimi bulunuyor.

    Twitter ABD li vekil Marjorie Greene in hesabını koronavirüs dezenformasyonu nedeniyle askıya aldı #1

    AŞI VE MASKE KARŞITLIĞI İLE ELEŞTİRİLDİ

    Greene, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, sık sık Kovid-19 hakkında dezenformasyon yaymak, aşı ve maske karşıtı olmakla eleştiriliyordu.

    Marjorie Taylor Greene'nin Twitter hesabı daha önce de sosyal medya platformunun politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle birkaç kez geçici olarak askıya alınmıştı.

    Twitter ABD li vekil Marjorie Greene in hesabını koronavirüs dezenformasyonu nedeniyle askıya aldı #2


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