Twitter, Afrika ofisindeki tüm çalışanlarını kovdu

Elon Musk'ın satın aldığı sosyal medya şirketi Twitter, Gana'daki Afrika ofisinde neredeyse tüm çalışanlarının işine son verdi.

Geçtiğimiz günlerde 44 milyar dolarlık Twitter'ı satın alma işlemlerini tamamlayan Elon Musk, CEO Parag Agrawal'ın da dahil olduğu bazı yöneticileri kovmuştu. Bununla birlikte, çeşitli departmanlardan bazı kıdemli kişiler de işten çıkarılmıştı.

İş gücünü yarı yarıya indirerek çoklu işten çıkarma yapan Twitter, hafta sonu Hindistan’daki çalışanlarının yüzde 90’ını da işten çıkarmıştı.

Gana'daki Twitter çalışanları da kovuldu

AA'nın haberine göre Elon Musk'ın satın aldığı sosyal medya şirketi Twitter, Gana'daki Afrika ofisinin neredeyse tüm çalışanlarının işine son verdi.

Şirket, Gana'da geçen sene açılan ofisinde çalışan yaklaşık 20 kişinin işine son vererek geriye tek kişi bıraktı. Twitter, Nisan 2021'de Afrika kıtası ofisini Gana'da açmıştı.

Twitter'ın Personel Hizmetleri Direktörü Fidelma Callaghan, çalışanlara gönderdiği e-postada, "Şirket, maliyetleri düşürme ihtiyacının bir sonucu olarak faaliyetlerini yeniden organize ediyor." ifadesini kullandı.