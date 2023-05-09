Twitter aktif olmayan hesapları kaldırıyor: Takipçi sayınız düşebilir Birkaç yıldır etkin olmayan hesapların sosyal medya platformundan kaldırılacağını duyuran Twitter CEO'su Elon Musk, "Muhtemelen takipçi sayısında düşüş göreceksiniz" dedi.

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Tesla ve SpaceX'in de sahibi olan Twitter CEO'su Elon Musk, birkaç yıldır etkin olmayan hesapların sosyal medya platformundan kaldırılacağını açıkladı.

Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunarak birkaç yıldır etkin olmayan hesapları temizleyeceklerini belirten Musk, "Bu nedenle muhtemelen takipçi sayısında düşüş göreceksiniz" ifadesini kullandı.

Twitter'ın politikasına göre kullanıcıların hesaplarının etkinliğini korumak için en az 30 günde bir giriş yapmaları gerekiyor.

Mavi tik artık ücretli

Twitter'da Musk dönemindeki en büyük değişikliklerden biri 'onaylı hesap' anlamına gelen mavi tik rozetinin ücretli hale getirilmesi oldu.

Twitter Blue, her ülkede değişiklik gösterse de ortalama aylık 8 dolar gibi ücretle satın alınırken bu durum hesapların güvenilirliği konusunda soru işaretlerine yol açtı.

Beyaz Saray'ın aralarında bulunduğu çok sayıda kamu ve medya kuruluşuyla milyonlarca takipçisi bulunan ünlü isimler Twitter'ın 'mavi tik' uygulaması için ödeme yapmayı kabul etmiyor.