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    Twitter bazı Amerikalı gazetecilerin hesaplarını kapattı

    Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter, Amerikan CNN, New York Times, Washington Post'ta çalışan bazı gazetecilerin hesaplarını askıya aldı.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2022 - 09:36
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    Twitter bazı Amerikalı gazetecilerin hesaplarını kapattı

    Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın almasıyla birlikte bazı değişikliklere uğrayan Twitter, attığı adımlarla tepki toplamaya devam ediyor.

    Twitter, Amerikan CNN, New York Times, Washington Post'ta çalışan bazı gazetecilerin hesaplarını askıya aldı.

    Twitter veya Elon Musk tarafından askıya alma işlemine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmaması, tepkileri artırdı.

    Eleştiri yapanları da askıya alıyor

    Ayrıca, son haftalarda Musk'ı eleştiren bazı gazetecilerin de hesaplarının askıya alındığı belirtildi. Hesapları askıya alınan muhabirler arasında CNN'den Donie O'Sullivan, New York Times'tan Ryan Mac, Washington Post'tan Drew Harwell, Intercept'ten Micah Lee ve gazeteci Aaron Rupar var.

    Twitter'da ifade özgürlüğünü savunun Elon Musk'ın bu hamlesi, Amerikan basınında tartışmalara yol açtı.

    elon muslk


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