Twitter, bazı mavi tikleri ücretsiz geri verdi Twitter 1 milyondan fazla takipçisi olan bazı hesaplara mavi tiklerini geri verdi.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın almıştı.

Kullanıcıların hesabına "mavi onay rozeti" ekleyen ücretli aylık abonelik sistemi "Twitter Blue"yu ön plana çıkarmak isteyen şirket, daha önce alınan mavi tikleri 20 Nisan itibarıyla kaldırmıştı.

Mavi tik rozetine sahip kullanıcılar, artık Twitter Blue hizmetine abone olmak zorunda kalacak.

Bazı mavi tikler geri verildi

Twitter, 1 milyondan fazla takipçisi olan bazı hesaplara mavi tiklerini geri verdi. Mavi tikini geri alan isimler arasında Kobe Bryant, Chadwick Boseman ve Anthony Bourdain gibi hayatını kaybetmiş ünlüler de bulunuyor. Bu isimlerin hepsinin takipçi sayısının 1 milyondan fazla.

Bill Gates ve ABD eski başkanı Donald Trump’ın hesaplarına da Blue aboneleri olmadıkları halde mavi tik geldi.

1 milyondan fazla takipçisi olan her hesabın mavi tikinin geri gelmediğini de belirtelim. Görünüşe göre Twitter, kendisinin belirlediği kişiler için onay rozetini geri getirdi.