Twitter Blue abonesi olmayan, günlük mesaj limitine takılacak Artık Blue aboneliği olmayan Twitter kullanıcıları günlük mesaj limitine takılacak. İşte detaylar.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın almıştı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, ünlü kullanıcıların sahip olduğu mavi tik özelliğini Twitter Blue aboneliğinde aylık 8 dolar karşılığında vermeye başladı.

Twitter Blue abonelerine yeni özellik

Artık Blue aboneliği olmayan Twitter kullanıcıları, günlük mesaj limitine takılacak.

Günlük 500 mesaj kotasını dolduran kullanıcı, o gün boyunca farklı bir kullanıcıya mesaj gönderemeyecek. Blue abonelerine ise herhangi bir kota uygulanmayacak.

Mobil uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi'nin aktardığına göre,Twitter, özellik yayınlandığında mesaj kotasını daha da düşürebilir.