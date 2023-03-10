Twitter Blue Türkiye'de! İşte mavi tik almanın aylık ücreti Twitter’ın gelirlerini artırmak için başlattığı ücretli abonelik hizmeti Blue, Türkiye dahil 20'den fazla ülkede kullanıma sunuldu. İşte Twitter Blue Türkiye fiyatı...

Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın almıştı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, ünlü kullanıcıların sahip olduğu mavi tik özelliğini Twitter Blue aboneliğinde aylık 8 dolar karşılığında vermeye başladı.

Şimdiye kadar bu abonelik, sadece birkaç ülkede kullanıma sunulmuştu. Artık bu ülkelere yenileri ekleniyor.

Twitter Blue Türkiye'de

Twitter’ın gelirlerini artırmak için başlattığı ücretli abonelik hizmeti Blue, Türkiye dahil 20'den fazla ülkede kullanıma sunuldu.

Twitter Blue Türkiye fiyatı

Web sitesi üzerinden satın alındığında, Twitter Blue fiyatı aylık 150 TL, yıllık ise 1569 TL'ye denk geliyor.

Twitter iOS uygulamasından satın alındığında ise Twitter Blue ücreti; aylık 209 TL, yıllık ise 2 bin 199 TL'ye çıkıyor.

Twitter Blue, mavi onay rozetinin yanı sıra, öncelikli yorum sıralaması, 60 dakikaya kadar video yükleme yeteneği, tweet düzenleme, 4 bin karakter uzunluğunda tweet'ler, uygulama simgesi seçimi, tweet ve gezinti düzenleme, tweet'lere yer işareti koyma ve daha fazlasını içeren ayrıcalıklar sunuyor.