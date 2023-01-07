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    Twitter çalışanları, tuvalet kağıdı bulamamaktan şikayetçi

    Twitter'ın New York ofisinde çalışan personel, Elon Musk'In temizlik işçilerinin sözleşmelerini yenilemediğinden ve tuvalet kağıdı bulamadıklarından şikayet etti.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2023 - 10:43
    • Güncelleme : 07.01.2023 - 11:02
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    Twitter çalışanları, tuvalet kağıdı bulamamaktan şikayetçi

    Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda Twitter'ı satın alarak çalışmalara başlamıştı. İlk geldiği günden itibaren birçok çalışanlara yolları ayıran Musk, aldığı kararlarla şirket içinde eleştiriliyor.

    Elon Musk'ın Twitter'daki maliyeti ciddi bir şekilde düşürmesi, çalışanlar için kötü kokulu banyolar ve tuvalet kağıdı olmaması gibi bazı beklenmedik sonuçlara yol açtı.

    Twitter'ın yeni sahibi, satın aldıktan sonra tasarruf etmek adına şirketteki sağlık yardımlarını kesti, ücretsiz ofis yiyeceklerini azalttı.

    Çalışanların tuvalet kağıdı isyanı

    Ancak, Twitter çalışanlarına göre Musk'ın yaptığı değişiklikler bununla sınırlı kalmadı. New York ofisinde çalışan personel, Musk'In temizlik işçilerinin sözleşmelerini yenilemediğinden ve tuvalet kağıdı bulamadıklarından şikayet etti.

    Business Insider’ın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, temizlenmemiş tuvaletlerden gelen kötü kokular, koridorlara ve çalışma alanlarına kadar ulaşıyor.

    Başka bir çalışan ise şirket tarafından tuvalet kağıdı sağlanmadığı takdirde, kendi tuvalet kağıdını evden getirmek zorunda kalacaklarını sözlerine ekledi.

    elon musk twitter



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