Twitter CEO'su Parag Agrawal: Spam hesaplarla mücadelemiz tam

Twitter CEO'su Parag Agrawal, Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasının askıya alındığını duyurmasının ardından şirketinin spam hesaplarla mücadelesini savundu.

Twitter, bu ayın başlarında, ilk çeyrekte para kazanılabilir günlük aktif kullanıcıların yüzde 5'inden daha azının yanlış veya bot hesap olduğunu açıkladı.

Ünlü milyarder Elon Musk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bu rakama inanmadığını ve Twitter için yaptığı 44 milyar dolarlık anlaşmanın geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

AA'da yer alan habere göre Twitter CEO'su Parag Agrawal, sosyal medya platformundaki spam hesaplarının sayısıyla ilgili endişeler nedeniyle, şirketinin spam hesaplarıyla mücadele kabiliyetini savundu.

Agrawal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her gün mümkün olduğu kadar çok spam hesabını tespit etmeye ve kaldırmaya güçlü bir şekilde teşvik edildiklerini aktardı.

"Sahte görünen hesaplar gerçek çıkabiliyor"

Her gün yarım milyondan fazla spam hesabını askıya aldıklarını ve her hafta spam olabileceğinden şüphelenilen milyonlarca hesabı kilitlediklerini söyleyen Twitter CEO'su, yüzeysel olarak sahte görünen birçok hesabın aslında gerçek kişiler olmasının bir zorluk oluşturduğuna işaret etti.

Agrawal, son 4 çeyrekte sosyal medya platformundaki spam hesaplarına ilişkin dahili tahminlerin yüzde 5'in oldukça altında olduğunu bildirdi.

Parag Agrawal, Musk ile de tahmin sürecine ilişkin genel bir değerlendirmeyi paylaştıklarını vurguladı.

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