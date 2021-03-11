Twitter, Clubhouse benzeri özelliğini gelecek ay yayınlayacak

Twitter'ın Clubhouse benzeri sesli sohbet özelliği Twitter Spaces'in, nisan ayında herkesin kullanımına açılacağı bildirildi.

Son zamanlarda Clubhouse uygulamasının bir anda popüler olmasıyla harekete geçen sosyal medya şirketleri, benzer uygulamalar üzerinde çalışıyor.

Bu şirketlerden biri olan Twitter, Clubhouse'a oldukça benzeyen "Spaces" isimli sesli sohbet özelliğini birkaç haftadır test ediyor.

Sosyal medya platformu, sesli sohbet özelliği Spaces'in nisan ayında herkesin kullanımına açılacağını duyurdu.

BAHŞİŞ ÖZELLİĞİ DE OLACAK

Twitter'ın Beta olarak yayınladığı Spaces sürümünde gizli bir özellik de keşfedildi. Twitter, "Bahşiş Kutusu" adını verdiği özellikle, Spaces yayıncılarına para kazanma imkanı da sağlayacak.

Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal ve Venmo gibi bağış uygulamalarıyla entregre gözüken sisteme göre takipçiler, istedikleri kişiye para verebilecek.

SPACES ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞACAK

Twitter Spaces, yalnızca iki kullanıcı veya bir grup içinde kullanılabilecek. Ayrıca sesli sohbeti başlatan kullanıcı, oluşturacağı özel bağlantıyla diğer kullanıcıları sohbet odasına davet edebilecek. Bağlantıyla davet edilen kullanıcılar, aynı zamanda konuşmacı veya dinleyici olarak seçilebilecek.

Twitter geliştiricilerine göre Spaces özelliği, önümüzdeki ay birçok güncelleme aldıktan sonra artık son haline kavuşacak.