Twitter, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer devlet yöneticilerinin hesaplarını etiketledi

Twitter, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer devlet yöneticilerinin hesaplarını etiketledi

Twitter’ın geçtiğimiz aylarda başlattığı devlet bağlantılı hesapları etiketleme sistemi Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hesabı da "Türkiye devlet görevlisi" olarak etiketlendi.

Twitter, geçtiğimiz yıl yaz aylarında platforma eklediği yeni özellik ile hükümetle bağlantılı hesaplarını etiketlemeye başlamıştı.

İlk aşamada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi olan Çin, Fransa, Rusya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) hükümet hesaplarında kullanılan bu özellik, 17 Şubat'tan itibaren Türkiye dahil 16 ülkede aktif edildi.

Twitter, ülkemizdeki devlet kurumları ve kilit görevlerdeki kullanıcıların Twitter hesaplarına etiketler yerleştirdi.

ERDOĞAN'IN HESABINA DA ETİKET GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve benzeri Türk yetkililelerin hesapları etiketlenmeye başladı.

ÇİFTE STANDART İDDİALARI VAR

Twitter ayrıca, hükümet organları tarafından kullanılan hesapları da bayrak sembolüyle etiketleyecek. Hükümetlerin kontrolündeki medya organlarına ait hesaplar da bir masa ve mikrofon sembolüyle vurgulanacak.

Twitter, uygulamayı ilk olarak Rusya medya kuruluşu RT'nin hesabında hayata geçirmiş ve şirketin profiline "Rusya devlet bağlantılı medya" etiketi eklemişti.

Ancak BBC, Voice of America, Deutsche Welle gibi devlete yakınlığıyla bilinen batılı medya kuruluşlarına "devlet bağlantılı" etiket eklemeyen Twitter, özellikle Rusya'dan ciddi tepki almıştı.





Twitter, hükümetlerin finanse ettiği ve içeriği hükümetlerin etkisiyle belirlenen yayın kuruluşlarının, Twitter tarafından tavsiye edilen hesap veya içeriklerde de yer almayacağını geçtiğimiz aylarda açıklamıştı.