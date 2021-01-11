Twitter, Donald Trump'ı taklit eden Fransız milletvekilinin hesabını kapattı

Twitter, ABD Başkanı Donald Trump’ın kapatılan hesabını taklit eden Fransız milletvekili Joachim Son-Forget’in hesabını askıya aldı.

Donald Trump’ın destekçileri, geçtiğimiz günlerde kongre binasını işgal etmiş, başlayan gerilim sırasında Trump’ın Facebook ve Twitter hesapları askıya alınmıştı.

Fransız milletvekili Joachim Son-Forget, ABD Başkanı Donald Trump’ın hesabının Twitter’da kalıcı olarak silinmesinin ardından, kendi hesabının kullanıcı adını Donald Trump ile birebir aynı yaptı.

ASKIYA ALINDI

Profil fotoğrafına da Trump’ın fotoğrafını yükleyen Fransız milletvekili, onun adına paylaşımda bulundu. Kısa süre sonda durumun farkında varan Twitter, Son-Forget’in hesabını da askıya aldı.





MACRON'U TAKLİT EDİNCE KOVULMUŞTU

İsviçre ve Liechtenstein’daki Fransız vatandaşlarını Ulusal Meclis’te temsil eden milletvekili, daha önce Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un hesabını taklit etmişti.

Fransız milletvekilinin bu eylemi, Macron’un partisinden ayrılmasıyla sonuçlanmıştı.