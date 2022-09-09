Twitter, Elon Musk lehine konuşan eski güvenlik şefini susturdu

Twitter ve Elon Musk anlaşmasını zora sokabilecek isimlerden Pieter Zatko'yla anlaştığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıklamış ve Twitter da bu teklifi kabul etmişti.

Ardından Elon Musk, Twitter'da çok fazla bot olduğunu iddia ederek satın alma işlemini iptal ettiğini duyurdu.

Tesla ve SpaceX CEO'sunun sosyal ağı 44 milyar dolara satın almayı haksız yere reddettiği iddiaları üzerine Twitter, Elon Musk'a dava açmıştı.

Eski Twitter çalışanından Elon Musk'ı doğrulayan açıklamalar

Şirketin eski güvenlik şefi Peiter Zatko, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Twitter’ın bot hesap ve güvenlik uygulamaları hakkında yalan söylediğini iddia etmişti.

Zatko, Twitter’ın federal düzenleyicileri güvenlik konusunda yanılttığını ve platformdaki bot sayısını doğrulamadığını söylüyor.

Eğer iddialar doğruysa, Twitter büyük para cezalarıya karşılaşabilir ve bu durum, Elon Musk'ın davadan zaferle ayrılmasıyla sonuçlanabilir.

Twitter, eski güvenlik şefini susturdu

Twitter, ocak ayında kovduğu eski güvenlik şefi Pieter Zatko'ya bir servet ödedi. Basına yansıyan bilgilere göre şirket, Zatko'a 7 milyon dolar tazminat verecek.

İmzalanan tazminat anlaşmasına göre Pieter Zatko, Twitter'daki çalıştığı süreye ilişkin konuşma yapamayacak. Zatko sadece mahkeme onu çağırırsa Twitter hakkında konuşabilecek. Pieter Zatko, salı günü kongre önünde şahitlik yapacak.