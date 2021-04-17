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    Twitter: Erişim sorununu çözmeye çalışıyoruz

    Twitter, bazı kullanıcıları etkileyen erişim sorununu çözmek için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
    • AA
    • 17.04.2021 - 23:44
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    Twitter: Erişim sorununu çözmeye çalışıyoruz

    Dün gece sosyal medya platformu Twitter'a erişimde yaşanan kısa süreli sorun, şim de erişimin yavaşlamasına neden oldu.

    "SORUNU ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

    Twitter'ın resmi hesabından yapılan açıklamada, "Twitter'ın bazı kısımlarının çeşitli yerlerde çalışmadığını biliyoruz. Bu sorunu çözmek ve en kısa sürede normal hale getirmek için çalışmayı sürdürüyoruz. Bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

    Dünyanın farklı ülkelerinden kullanıcılar Twitter'da dünden bu yana yaşanan erişim problemiyle ilgili sosyal medya platformlarından çok sayıda paylaşım yaptı.

    Twitter: Erişim sorununu çözmeye çalışıyoruz #1

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