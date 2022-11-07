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    Twitter, eski çalışanlarını geri istiyor

    Elon Musk, toplu işten çıkarma yaparak ses getirmişti. Şimdi ise şirketin eski çalışanlara ihtiyacı olduğu ve geri çağırdığı bildiriliyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2022 - 09:56
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    Twitter, eski çalışanlarını geri istiyor

    Geçtiğimiz günlerde 44 milyar dolarlık Twitter'ı satın alma işlemlerini tamamlayan Elon Musk, CEO Parag Agrawal'ın da dahil olduğu bazı yöneticileri kovmuştu. Bununla birlikte, çeşitli departmanlardan bazı kıdemli kişiler de işten çıkarılmıştı.

    İş gücünü yarı yarıya indirerek çoklu işten çıkarma yapan Twitter, Elon Musk'ın bu kararından pek olumlu etkilenmedi. Hatta şirketin bazı çalışanlarını geri döndürmek istediği ortaya çıktı.

    Twitter, kovduğu çalışanlara muhtaç kaldı

    Twitter, platforma getireceği özellikleri oluşturmak için önemli rollerde bulunan elemanlarının işten çıkardı.

    Farkında olmadan çıkarılan kişiler, uygulamaya gelecek yeni özelliklerin de aksamasına neden oluyor. Bu nedenle şirket, şu anda Android ve iOS yazılım geliştiricilerine ihtiyaç duyuyor.

    Önümüzdeki günlerde, işten çıkarılan ve önemli rolleri bulunan çalışanlar, yeniden şirkete geri dönüş yapabilir.

    twitter


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