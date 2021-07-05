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    Twitter, 'Güvenilir Arkadaşlar' özelliğini test ediyor

    Twitter, bir tweetin yalnızca belirli bir grup kullanıcı tarafından görüntülenebildiği 'Güvenilir Arkadaşlar' özelliğini test etmeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2021 - 09:46
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    Twitter, 'Güvenilir Arkadaşlar' özelliğini test ediyor

    Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, Instagram Hikayeler'deki 'Yakın Arkadaşlar' özelliğine benzer bir özelliği test ediyor.

    Bu özellik kullanıma sunulduğunda, Twitter kullanıcıları belirli kişileri 'Güvenilir Arkadaşlar' listesine ekleyebilecek.

    Bu sayede, gönderilen bir tweetin yalnızca bu listedeki kişiler tarafından görülmesi sağlanacak.

    KULLANICILAR KISITLANACAK

    Oldukça basit bir mantığa sahip olan özelliğin tek işlevselliği, tweetleri görecek kullanıcıların kısıtlanmasını sağlamış olmak.

    Böylelikle kullanıcılar, attıkları bir tweeti yalnızca o konuyla ilgilenen kullanıcıların görmelerini sağlayabilecek.

    Yeni özellik şu anda test aşamasında olduğundan, uygulamaya ne zaman ekleneceği bilinmiyor.

    twitter

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