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    Twitter, Hindistan'da paylaşılan Müslüman karşıtı gönderiyi kaldırdı

    Müslüman erkeklerin asıldığını gösteren karikatür, tepkilerin odağına oturdu. İçerik, kuralları ihlal etmesinden dolayı silindi.
    • AA
    • 21.02.2022 - 16:47
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 17:11
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    Twitter, Hindistan'da paylaşılan Müslüman karşıtı gönderiyi kaldırdı

    Hindistan'da iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) Gucerat birimi, Müslüman karşıtı tweet attı.

    BJP'nin Gucerat birimi, Ahmedabad kentinde 2008'de meydana gelen patlamalarla ilgili görülen davada 38 kişiyi idama mahkum eden mahkeme kararı sonrasında, bir grup Müslüman erkeğin asıldığını gösteren karikatür gönderisini paylaştı.

    MÜSLÜMAN KARŞITI TWEET SİLİNDİ

    Twitter, BJP'nin paylaşımda bulunduğu karikatürün platformun nefret dolu görüntülerle ilgili kurallarını ihlal etmesinden dolayı kaldırıldığını belirtti.

    Hindistan Kongresi, BJP'nin tweet'ini kınayarak, "Terörizmin dini yok." ifadesini kullandı.

    ŞİDDETİ KÖRÜKLEMEYE ÇALIŞMAKLA SUÇLANIYOR

    Çok sayıda Twitter kullanıcısı, Müslüman karşıtı görüntüye tepki göstererek, iktidardaki BJP'yi yaklaşan seçimler öncesi şiddeti körüklemekle suçladı.

    Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentinde 2008'de meydana gelen ve 50'den fazla kişinin ölümüne neden olan bir dizi bombalı saldırıya ilişkin 38 sanık, cuma günü ölüm cezasına çarptırılmıştı.

    Twitter, Hindistan da paylaşılan Müslüman karşıtı gönderiyi kaldırdı #1

    HİNDİSTAN'DAKİ SALDIRILAR

    Hindular ile Müslümanlar arasında gerilimin geçmişe dayandığı Ahmedabad kentinde 2002'de, çoğu Müslüman 1000'den fazla kişinin ölümüne neden olan büyük şiddet olayları yaşanmıştı.

    Kentin çeşitli yerlerinde 26 Temmuz 2008'de düzenlenen bombalı saldırılarda 56 kişi ölürken, 200'den fazla kişi yaralanmıştı. Bombalamaların sorumluluğunu yerel bir terör grubu üstlenmişti.

    O dönemde Gucerat eyaletinin lideri olan Hindistan'ın mevcut Başbakanı Nerandra Modi, şiddete göz yummakla suçlanmıştı.


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