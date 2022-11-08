Twitter, Hindistan’daki çalışanlarının yüzde 90’ını kovdu

Elon Musk'ın satın aldığı sosyal medya şirketi Twitter, hafta sonu Hindistan’daki çalışanlarının yüzde 90’ını işten çıkardı.

Geçtiğimiz günlerde 44 milyar dolarlık Twitter'ı satın alma işlemlerini tamamlayan Elon Musk, CEO Parag Agrawal'ın da dahil olduğu bazı yöneticileri kovmuştu. Bununla birlikte, çeşitli departmanlardan bazı kıdemli kişiler de işten çıkarılmıştı.

İş gücünü yarı yarıya indirerek çoklu işten çıkarma yapan Twitter, hafta sonu Hindistan’daki çalışanlarının yüzde 90’ını da işten çıkardı.

AA'nın haberine göre; Yeni Delhi, Mumbai ve Bengaluru ofislerinde çalışanların yüzde 90’ı işten çıkarılırken, bu kişilerin yüzde 70’ini teknik ekipte yer alanlar oluşturdu.

Çalışanlara e-posta gönderildi

Ayrıca pazarlama, kamu politikası ve kurumsal iletişim birimlerinde yer alan bazı çalışanların da işlerine son verildi.

Twitter yönetimi, işten çıkarmaların 4 Kasım’da başlayacağına dair çalışanlarına e-posta göndermişti.