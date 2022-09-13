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    Twitter hissedarları Elon Musk'ı istiyor

    Twitter hissedarlarının büyük çoğunluğu, Elon Musk'ın şirketi satın almak için yaptığı 44 milyar dolarlık teklifin kabul edilmesine yönelik oy kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2022 - 12:00
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 12:02
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    Twitter hissedarları Elon Musk'ı istiyor

    Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıklamış ve Twitter da bu teklifi kabul etmişti.

    Ardından Elon Musk, Twitter'da çok fazla bot olduğunu iddia ederek satın alma işlemini iptal ettiğini duyurdu.

    Tesla ve SpaceX CEO'sunun sosyal ağı 44 milyar dolara satın almayı haksız yere reddettiği iddiaları üzerine Twitter, Elon Musk'a dava açmıştı.

    Twitter hissedarları Elon Musk'ı istiyor

    Twitter hissedarlarının büyük çoğunluğu, Elon Musk'ın şirketi satın almak için yaptığı 44 milyar dolarlık teklifin kabul edilmesine yönelik oy kullandı.

    Kaynaklar, dün akşam itibarıyla halihazırda yeterli sayıda hissedarın satış lehinde oy kullandığını belirtti.

    Öte yandan, Twitter'ın Musk aleyhine açtığı dava, 17 Ekim'de görülmeye başlanacak.

    Twitter hissedarları Elon Musk ı istiyor #1


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