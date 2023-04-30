Twitter, içerik aboneliklerinden yüzde 10 kesinti yapacak Twitter'ın sahibi Elon Musk, sosyal medya platformunda içerik üreticilerine abone olma özelliğini kullanıma sunmuştu. Şirket, gelecek yıl aboneliklerden yüzde 10 kesinti yapacağını açıkladı.

ensonhaber.com

Twitter'ın sahibi Elon Musk, sosyal medya platformunda içerik üreticilerine abone olma özelliği devreye almaya başladı. Bazı ülkelerde kullanıma sunulan yeni özellik, yavaş yavaş tüm ülkelere yayılıyor.

Twitter CEO'su Elon Musk, yaptığı açıklamada, şirketin gelirini çeşitlendirmek amacıyla ilk yıldan sonra içerik aboneliklerinden yüzde 10'luk bir kesinti yapacağını söyledi.

Kullanıcıların Twitter'da ayarlarda "Gelire Dönüştürme" sekmesi üzerinden söz konusu özellikten faydalanabileceğini belirten Musk, Twitter'ın ilk 12 ay boyunca, Android ve iOS'un aldığı ücretler dışında, kullanıcılardan herhangi bir kesinti yapmayacağını kaydetti.

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, diledikleri içerik üreticilerinin profillerine ücret ödeyerek abone olabilecek. İçerik üreticileri de sadece abonelere özel içerik üretebilecek.

Elon Musk, gelirleri artırmanın peşinde

Musk, ekim ayında tamamlanan 44 milyar dolarlık satın almanın ardından, geçen yıl platformun reklam gelirlerinin düştüğünü söylemiş ve gelirleri artırmak için çeşitli hizmetler kullanıma sunmuştu.