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    Twitter, iki yıl içinde 30 milyon kullanıcı kaybedebilir

    Bir pazar araştırması şirketi, Twitter'ın Elon Musk döneminde 30 milyon kullanıcı kaybedeceğini iddia etti.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2022 - 09:55
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    Twitter, iki yıl içinde 30 milyon kullanıcı kaybedebilir

    Ünlü milyarder Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya devi Twitter'ı satın aldığını resmen açıkladı ve hızlıca çalışmalara başladı.

    Elon Musk'ın satın almasıyla birlikte birçok değişikliğe uğrayan Twitter, birçok politikasından vazgeçmişti. Örneğin, koronavirüs yanlış bilgi politikasını kaldıran platform, yanlış bilgi paylaşılmasının önünü açmıştı.

    Twitter 30 milyon kullanıcı kaybedebilir

    Insider Intelligence isimli pazar araştırma şirketi, Elon Munsk'ın Twitter'ı satın alması sonrası teknik sorunlar ve zararlı içeriklerin serbest bırakılmasından endişe duyan 30 milyondan fazla kullanıcının, 2 yıl içinde platformdan ayrılacağını iddia etti.

    twitter

    Şirket tahminlerine göre, Elon Musk’ın satın aldığı Twitter’da aylık küresel kullanıcı sayısının gelecek yıl yüzde 4, 2024’te yüzde 5 oranında düşmesi bekleniyor. Platformdan ayrılacak kullanıcı sayısının, 32 milyondan fazla olduğu belirtiliyor.

    Şirketin hazırladığı rapor, Twitter’ın en çok kullanıcıyı ABD pazarında kaybedeceğini gösteriyor.


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