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- Twitter, iki yıl içinde 30 milyon kullanıcı kaybedebilir
Twitter, iki yıl içinde 30 milyon kullanıcı kaybedebilir
- Haber Merkezi
- 15.12.2022 - 09:55
Ünlü milyarder Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya devi Twitter'ı satın aldığını resmen açıkladı ve hızlıca çalışmalara başladı.
Elon Musk'ın satın almasıyla birlikte birçok değişikliğe uğrayan Twitter, birçok politikasından vazgeçmişti. Örneğin, koronavirüs yanlış bilgi politikasını kaldıran platform, yanlış bilgi paylaşılmasının önünü açmıştı.
Twitter 30 milyon kullanıcı kaybedebilir
Insider Intelligence isimli pazar araştırma şirketi, Elon Munsk'ın Twitter'ı satın alması sonrası teknik sorunlar ve zararlı içeriklerin serbest bırakılmasından endişe duyan 30 milyondan fazla kullanıcının, 2 yıl içinde platformdan ayrılacağını iddia etti.
Şirket tahminlerine göre, Elon Musk’ın satın aldığı Twitter’da aylık küresel kullanıcı sayısının gelecek yıl yüzde 4, 2024’te yüzde 5 oranında düşmesi bekleniyor. Platformdan ayrılacak kullanıcı sayısının, 32 milyondan fazla olduğu belirtiliyor.
Şirketin hazırladığı rapor, Twitter’ın en çok kullanıcıyı ABD pazarında kaybedeceğini gösteriyor.