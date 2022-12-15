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Twitter, iki yıl içinde 30 milyon kullanıcı kaybedebilir

Twitter, iki yıl içinde 30 milyon kullanıcı kaybedebilir

Bir pazar araştırması şirketi, Twitter'ın Elon Musk döneminde 30 milyon kullanıcı kaybedeceğini iddia etti.