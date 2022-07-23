Petrol
103.61
-0.24%
Euro
18.1232
-0.05%
Dolar
17.7272
0.10%
Altın
985.07
0.62%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
407.985
-0.33%
BTXN Coin
11.05
33.45%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Twitter, ikinci çeyrekte 270 milyon dolar zarar etti

    Twitter'ın geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 azalarak 1.18 milyar dolara geriledi. Şirket, aynı dönemde 270 milyon dolar zarar etti.
    • 23.07.2022 - 11:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Twitter, ikinci çeyrekte 270 milyon dolar zarar etti

    Twitter, nisan-haziran dönemine ilişkin finansal verilerini paylaştı. Buna göre, Twitter'ın yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 azdı ve 1.18 milyar dolar seviyesine düştü:

    Geçen yılın ikinci çeyreğinde 65,6 milyon dolarlık net kar açıklayan sosyal medya şirketi, bu yılın ikinci çeyreğinde ise 270 milyon dolar zarar etti.

    Twitter, kullanıcı sayısını artırıyor

    AA'da yer alan habere göre, Twitter'ın bu yılın ikinci çeyreğindeki günlük ortalama aktif kullanıcı sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6 artarak 237,8 milyona ulaştı.

    twitter

    Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, sosyal medya devi Twitter’ı çok yüksek bir değerle satın alma teklifinde bulunmuştu.

    Twitter yönetim kurulu tarafından kabul edilen bu teklif, Musk’ın firmayı bot hesaplar konusunda şeffaf olmayışı sebep gösterilerek iptal edilmişti.

    Şirketten yapılan açıklamada, ikinci çeyrek gelirinde yaşanan düşüşün, makroekonomik ortama bağlı olarak reklamcılık sektöründeki ters rüzgarlar ile Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma sürecine ilişkin belirsizliği yansıttığı aktarıldı.


    İlginizi Çekebilir

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 dolar kazanın!
    CryptoTrade

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 dolar kazanın!

    Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi Millet İttifakı olarak ayağa kaldıracağız
    Gündem

    Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi Millet İttifakı olarak ayağa kaldıracağız

    Rize-Artvin Havalimanı’nı 128 bin yolcu kullandı
    Ekonomi

    Rize-Artvin Havalimanı’nı 128 bin yolcu kullandı

    Görüş Bildir