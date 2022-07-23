Twitter, ikinci çeyrekte 270 milyon dolar zarar etti

Twitter, ikinci çeyrekte 270 milyon dolar zarar etti

Twitter'ın geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 azalarak 1.18 milyar dolara geriledi. Şirket, aynı dönemde 270 milyon dolar zarar etti.

Twitter, nisan-haziran dönemine ilişkin finansal verilerini paylaştı. Buna göre, Twitter'ın yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 azdı ve 1.18 milyar dolar seviyesine düştü:

Geçen yılın ikinci çeyreğinde 65,6 milyon dolarlık net kar açıklayan sosyal medya şirketi, bu yılın ikinci çeyreğinde ise 270 milyon dolar zarar etti.

Twitter, kullanıcı sayısını artırıyor

AA'da yer alan habere göre, Twitter'ın bu yılın ikinci çeyreğindeki günlük ortalama aktif kullanıcı sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6 artarak 237,8 milyona ulaştı.

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, sosyal medya devi Twitter’ı çok yüksek bir değerle satın alma teklifinde bulunmuştu.

Twitter yönetim kurulu tarafından kabul edilen bu teklif, Musk’ın firmayı bot hesaplar konusunda şeffaf olmayışı sebep gösterilerek iptal edilmişti.

Şirketten yapılan açıklamada, ikinci çeyrek gelirinde yaşanan düşüşün, makroekonomik ortama bağlı olarak reklamcılık sektöründeki ters rüzgarlar ile Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma sürecine ilişkin belirsizliği yansıttığı aktarıldı.