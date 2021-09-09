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    Twitter, iPhone'larda yeni tasarımını test ediyor

    Twitter, iOS uygulamasında yeni zaman akışı tasarımını test etmeye başladı. Şirket, tıpkı Instagram gibi ekranın tamamından faydalanacak.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2021 - 12:18
    • Güncelleme : 09.09.2021 - 12:19
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    Twitter, iPhone'larda yeni tasarımını test ediyor

    Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, iOS uygulamasında yeni bir tasarım üzerinde çalışıyor.

    Yeni tasarımla birlikte fotoğraf ve videola, tıpkı Instagram gibi tam genişlikte gösterilecek.

    EKRANIN TAMAMI DOLACAK

    Twitter'ın denemesini yaptığı yeni zaman akışı tasarımı, yanlardaki kenar boşluklarını kaldırarak fotoğrafları, videoları ve GIF'leri iPhone ekranını dolduracak kadar genişletiyor.

    Şimdilik iOS cihazlarda test edilen yeni zaman akışı tasarımının ne zaman genel kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor.

    Öte yandan bu değişiklik, Twitter'ın görüntüleri kırpma konusunda yaşadığı sorunları çözmesine de yardımcı olacak.

    twitter

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