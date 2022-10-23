Twitter: İşten çıkarma planlarımız arasında yok

Twitter, çalışanlarına gönderdiği e-postada işten çıkarma planlarının olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıklamış ve Twitter da bu teklifi kabul etmişti.

Ardından Elon Musk, Twitter'da çok fazla bot olduğunu iddia ederek satın alma işlemini iptal ettiğini duyurdu.

Twitter'ı satın alırsa çalışanları kovacak iddiası

The Washington Post’un haberine göre, satın alma sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Musk’ın, Twitter’ı satın alma anlaşması olarak şirketin 7 bin 500 çalışanını yaklaşık yüzde 75’ini işten çıkaracağı söylendi.

Post’un elde ettiği bilgilere göre, Musk şirketi satın almasa bile işten çıkarmaların olacağı ve Twitter'ın 2023’ün sonuna kadar yaklaşık 800 milyon dolarlık maaş kesintisi yapmayı planladığı öğrenildi.

Twitter: Böyle bir planımız yok

Twitter Baş Hukuk Müşaviri Sean Edgett, çalışanlara e-posta gönderdi ve şirketin işten çıkarma planlamadığını söyledi.

Twitter, son dönemlerde işe alımları durduğunu açıklamıştı. Hatta Twitter'ın iş gücünün en az dörtte birinin ayrılmak zorunda kalacağı söyleniyordu.