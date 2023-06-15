Twitter kirayı ödemedi! Ofis boşaltılacak Twitter, Colorado'daki ofisinden ödenmemiş kiraları olduğu için tahliye ediliyor.

Elon Musk, geçtiğimiz aylarda Twitter'ı satın alarak çalışmalara başlamıştı. İlk geldiği günden itibaren birçok çalışanlara yolları ayıran Musk, şimdi de ödenmemiş kiralarla gündemde.

Twitter, Colorado'daki ofisinden 75 bin dolardan fazla ödenmemiş kiraları olduğu için tahliye ediliyor. ABD'li bir hakim, şirketin temmuz ayı sonuna kadar ofisi boşaltması gerektiğine hükmetti.

Çalışan sayısını azaltmıştı

Şirketin mart ayından beri mal sahibine kira ödemesi yapmadığı aktarılırken, önceden Colorado'daki ofiste çalışan sayısının 300'lerde olduğu, ancak şu anda neredeyse yarı yarıya düştüğü belirtildi.

Reklam satışları düşmüştü

Twitter’ın reklam satışları, nisan ve mayıs ayının ilk haftasını kapsayan dönemde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 59 düştü.

Şirket, 2021’de 5.1 milyar dolar gelir açıklamıştı. Elon Musk, bir süre önce 2023 için gelir tahminlerinin 3 milyar dolar olduğunu açıkladı.