Twitter, kripto paralar için özel birim kurdu

Sosyal medya devi Twitter, kripto para dünyasındaki varlığını büyütmek için yeni bir birim hayata geçirdi.

Bitcoin'e desteğiyle bilinen Jack Dorsey’in kurucusu olduğu sosyal medya platformu Twitter, geçtiğimiz günlerde kullanıcıların profillerinde NFT’lerini listeleyebileceği bir özelliği test ettiğini duyurmuştu.

Kripto paralarla ilgili çalışmalarına devam eden Twitter, kripto para dünyasındaki varlığını büyütmek için önemli bir adım attı.

ÖZEL BİRİM KURULDU

Platform; blok zinciri teknolojisi, NFT ve Bitcoin gibi merkezi olarak yönetilmeyen kripto para birimlerini kullanmaya yönelik yeni yollar geliştirmek için Twitter Crypto adı verilen özel bir birim kurdu.

Twitter Crypto biriminin, deneyimli blok zinciri mühendisi Tess Rinearson tarafından yönetileceği açıklandı.

Rinearson'a göre Twitter Crypto, sosyal medya ağında "blok zinciri", "NFT" ve “web3” ile ilgili her şey için bir “mükemmellik merkezi" olarak hizmet edecek.

Bitcoin, Etherium ve Dogecoin gibi kripto para birimleri blok zinciri olarak bilinen merkezi olmayan bir kayıt sistemi aracılığıyla işlem görüyor.

Web3, ise blok zincirinde çalışan merkezi olmayan uygulamaları bir bütün olarak tanımlamak için kullanılıyor.

Bununla birlikte Twitter, oluşturdukları birimin ana hedeflerinden birinin, platformdaki içerik oluşturucuların sanal para birimlerini kullanarak ödeme yapmaları için, merkezi olmayan teknolojileri kullanmanın yeni yollarını keşfetmek olduğunu aktardı.