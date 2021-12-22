Twitter kurucusu Jack Dorsey: Bitcoin doların yerini alacak

Twitter CEO'su Jack Dorsey, son zamanların popüler kripto para birimi Bitcoin'in gelecekte doların yerini alacağını söyledi.

En popüler ve değerli para birimi Bitcoin'in sıkı bir savunucusu olduğu bilinen Twitter CEO'su Jack Dorsey, kripto para birimi hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Ünlü rapçi Jay-Z ile Bitcoin fonu kurmak için çalışmalar yürüten Dorsey, daha önce Bitcoin'in önce bölünmüş olan bir ülkeyi (ABD), ardından tüm dünyayı bir araya getireceğini söylemişti.

"BITCOIN DOLARIN YERİNİ ALACAK"

Jack Dorsey, ABD’li sanatçı Cardi B’nin Twitter’dan takipçilerine sorduğu “Sizce kripto, doların yerini alacak mı?” sorusuna cevap verdi. Dorsey, “Evet, Bitcoin doların yerini alacak." dedi.

Dorsey’in yaptığı açıklama sonrası yeni bir tartışma alevlendi. Bir kesim, Dorsey'in açıklamalarını "saçmalık" olarak nitelendirirken, diğer kesim ise bu açıklamalara katıldığını belirtti.

ABD'DE TARTIŞILIYOR

ABD son dönemde kripto paraların yasallaştırılması konusunda tartışmalara ev sahipliği yapıyor. En son kripto para vergilendirme tasarısı ve yapılan açıklamalar, kripto para topluluğunca oldukça tepki toplamıştı.