Twitter kurucusu Jack Dorsey, Elon Musk'ı eleştirdi Daha önce Elon Musk'a güvendiğini söyleyen Twitter kurucusu Jack Dorsey, şimdi de Twitter'ın yeni sahibini eleştiren açıklamalarda bulundu.

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Geçtiğimiz yıl kasım ayında Twitter CEO'luk koltuğundan istifa eden kurucu Jack Dorsey, Twitter'ın her zaman kendisi için en büyük sorun ve pişmanlığı olduğunu belirtmişti.

Dorsey, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasına yönelik daha önce "Musk güvendiğim tek çözüm." demişti.

Jack Dorsey, Elon Musk'ı eleştirdi

Geçtiğimiz günlerde Twitter'a alternatif olarak geliştirdiği Bluesky platformunu kullanıma açan Jack Dorsey, görünüşe göre Elon Musk hakkında fikrini değiştirdi.

Uzun bir aranın ardından sessizliğini bozan Dorsey, bir takipçisinin "Elon Musk, Twitter'ın başına gelmiş mümkün olan en iyi yönetici midir?" sorusuna "Hayır" cevabını verdi.

Bluesky'daki paylaşımında Elon Musk ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Dorsey, şu ifadeleri kullandı:

Zamanlamasının kötü olduğunu fark ettikten sonra doğru davrandığını da düşünmüyorum. Yönetim kurulunun satışı zorlaması gerektiğini de düşünmüyorum. Elon Musk, şirketi satın aldıktan sonra her şey kötüye gidiyor.

"Mavi tik almak para tuzağı"

Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra mavi tik hizmetini ücretli olarak satmaya başlamıştı.

Bu konuya da değinen Jack Dorsey, yeni sistemi doğru bulmadığını ve bunun bir para tuzağı olduğunu söyledi.