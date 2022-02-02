Twitter kurucusu Jack Dorsey, Facebook'u eleştirdi

Twitter'ın eski CEO'su Jake Dorsey, Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg'in kripto para birimleriyle ilgili hamlelerini doğru bulmadığını açıkladı.

Geçtiğimiz yıl, kendi kripto para birimi Libra ve kripto para cüzdanı Calibra'yı duyuran sosyal medya devi Facebook, beklenen başarıyı elde edemedi.

İsmini Meta olarak değiştirmesinin ardından özellikle kripto para alanında daha aktif olması beklenen Facebook, geçtiğimiz günlerde kripto para projesini sonlandırdı.

Kripto paralara olan yakınlığıyla bilinen Twitter kurucusu Jack Dorsey, Facebook'un kripto para hamlesini eleştirdi.

"BITCOIN'E ODAKLANMALIYDI"

Facebook'un sahibi Meta’nın kripto para projesinin başarısız olduğunu söyleyen Dorsey, “Meta, kendi para birimini yaratmak yerine Bitcoin gibi kripto para birimlerine odaklansaydı başarılı olurdu." dedi.

Dorsey, “Mark Zuckerberg ve ekibi, Facebook’a ait bir kripto para yapmak istedi ve muhtemelen doğru sebepleri ve gerekçeleri vardı. Fakat Bitcoin gibi açık protokol kullanmadılar ve bu yüzden vakit kaybettiler." ifadelerini kullandı.

FACEBOOK, ABD'DEN BASKI GÖRMÜŞTÜ

Özellikle ABD’li düzenleyiciler, Facebook'un kripto para projesine baskı uygulamaya başlamıştı.

Proje ile ilgili düzenleyici endişelerinin başında, kripto paraların evrensel finans sistemi üzerindeki kontrolü sallantıya sokacağı, suç işlemek için elverişli bir ortam oluşturacağı ve kullanıcı gizliliğine hasar vereceği fikri yer alıyor.

Projeye başlangıçta Visa, Mastercard ve PayPal gibi ödeme devleri de katılmıştı. Ancak gelen baskılar, bu şirketlerin projeden çekilmesine neden oldu.