Twitter kurucusundan yeni sosyal ağ: Bluesky Android'e geldi Twitter’ın kurucusu ve eski CEO’su Jack Dorsey'in yeni sosyal medya uygulaması BlueSky, Google Play Store'da yayınlandı.

ensonhaber.com

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından eski CEO Jack Dorsey, yeni 'merkeziyetsiz' sosyal medya platformu üzerinde çalışmalar başlattığını açıklamıştı.

Twitter’ın kurucusu ve eski CEO’su Jack Dorsey'in “merkezsiz sosyal ağ” olarak tanımladığı Bluesky, geçtiğimiz aylarda App Store'da yayınlandı.

Twitter'a rakip olması beklenen uygulama, şimdi de Android'in uygulama mağazası Google Play'e geldi.

Twitter’a rakip olması beklenen Bluesky’ın internet sitesinde hâlâ sosyal ağ hakkında detaylı bilgiler yok.

Ancak uygulamaya baktığımızda, Bluesky'ın Twitter'ın sadeleştirilmiş bir versiyonu olduğunu görüyoruz

Jack Dorsey, ilk olarak 2019 yılında attığı bir tweet'te, merkeziyetsiz bir sosyal medya oluşturacağının sinyallerini vermişti.

Şimdilik girişler kısıtlı

Geliştirici ekip, şu an için bir davetiye programı oluşturmuş durumda. Uygulamayı indirip davetiye kodu almak için başvuru yapan kullanıcılar, ancak bu başvurunun kabul edilmesi halinde Bluesky'ı kullanmaya başlayabiliyor.