Twitter kurucusunun yeni sosyal ağı Bluesky, 100 bin kullanıcıya ulaştı

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından eski CEO Jack Dorsey, yeni 'merkeziyetsiz' sosyal medya platformu üzerinde çalışmalar başlattığını açıklamıştı.
Twitter’ın kurucusu ve eski CEO’su Jack Dorsey'in “merkezsiz sosyal ağ” olarak tanımladığı Bluesky, geçtiğimiz aylarda App Store ve Google Play'de yayınlanmıştı.
100 bin kullanıcıya ulaştı
Twitter''ın rakibi olması beklenen uygulama, henüz davet koduyla üyelikler vermesine rağmen aktif olarak 100 bin kullanıcıya ulaşmayı başardı.
Şu ana kadar 57 binden fazla kullanıcının paylaşımda bulunduğu aktarılırken, platformda bulunan gönderi sayısı 3 milyonu geçti.
Ancak uygulamaya baktığımızda, Bluesky'ın Twitter'ın sadeleştirilmiş bir versiyonu olduğunu görüyoruz
Geliştirici ekip, şu an için bir davetiye programı oluşturmuş durumda. Uygulamayı indirip davetiye kodu almak için başvuru yapan kullanıcılar, ancak bu başvurunun kabul edilmesi halinde Bluesky'ı kullanmaya başlayabiliyor.